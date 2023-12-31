محافظ قنا يفحص شكاوى وطلبات 36 مواطنا في لقاءات منفردة

قال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، استقبل، اليوم الأحد، 36 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدة أثناء تقديم شكواهم حفاظًا على الخصوصية.

وأوضح أنه تم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها، ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، ولا يخل باللوائح والقوانين.

معاش تكافل وكرامة

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن اللواء الداودي وجه المسؤولين بسرعة فحص الطلبات والشكاوى التي تتعلق بالمساعدات، أو معاش تكافل وكرامة، التي تقدّم بها المواطنون الأولى بالرعاية، وذلك استمرارًا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية، وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية.

وتقوم جميع الجهات الحكومية المحلية بمحافظة قنا بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقتٍ قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى، وفق المتحدث الرسمي.