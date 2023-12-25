محافظ قنا يوافق على المخطط التفصيلي لمدينتي «قوص وقفط»

ترأس اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الاجتماع الدوري للمجلس التنفيذي، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد، وأنور ياسين مدير إدارة شئون المجالس، والقيادات التنفيذية.

إطلاق اسم شهيد على مدرسة

من جانبه قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المجلس وافق علي إطلاق اسم الشهيد رمضان محمد الصادق، على المدرسة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة فرشوط التعليمية، تقديرا لتضحياته في حماية مقدرات الوطن، كما وافق المجلس على المخطط التفصيلي الخاص بمدينة قوص بإجمالي مساحة 1149.45 فدان، ومدينة قفط بإجمالي مساحة 430 فدانا، وذلك تمهيدا لاعتمادهما من محافظ قنا بعد عرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ثم يُنشر في الجريدة الرسمية لبدء التطبيق حتى يجري، تمكين المواطنين التعامل على مناطق الامتداد العمراني وقيود الارتفاع، وكذلك استكمال باقي المشروعات الواردة بالمخطط الاستراتيجي.

قرية الشيخية في قنا

وأضاف عبد الباقي، أن المجلس وافق علي تعديل جزء من المخطط التفصيلي لقرية الشيخية التابعة لمركز قفط، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعـة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشـتراطات البنائيـة والتخطيطيـة الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة، وأحكام القانون رقـم 119 لـسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمـد