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مراسل القاهرة الإخبارية: القصف على غزة لم يتوقف منذ الليلة الماضية

كتب:

نرمين عفيفي
12:03 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
الأوضاع في قطاع غزة

الأوضاع في قطاع غزة

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من غزة، إنّ القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لم يتوقف منذ الليلة الماضية، وحتى هذه اللحظة، إذ تحلق الطائرات الحربية الإسرائيلية لا تزال تحلق بكثافة في القطاع وتشن غاراتها تجاه كل المحافظات بدءًا من رفح جنوبا حتى بين حانون شمالا.

قصف عدد من المنازل في رفح خلال ساعات الليل

أضاف «جبر» في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي محمد عبيد، إنّ رفح شهدت خلال ساعات الليل قصفا استهدف عددا من المنازل، إضافة إلى استهداف من المدفعية الإسرائيلية المتمركزة في المناطق الشرقية لرفح.

خان يونس تتعرض لقصف مدفعي عنيف طال عددا من المناطق الشرقية

وتابع مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: «تعرضت خان يونس إلى قصف مدفعي عنيف طال عددا من المناطق الشرقية لهذه المحافظة، إضافة إلى إطلاق الرصاص والقذائف من الآليات العسكرية المتوغلة باتجاه منازل المواطنين في قلب مدينة خان يونس، وهذه القذائف أصابت مدرسة تأوي عددا من النازحين الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة ما يزيد عن 10 فلسطينيين بجراح بين المتوسطة والخطيرة نُقلوا على إثرها إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس».

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