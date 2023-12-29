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القاهرة الإخبارية: 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شرق رفح الفلسطينية

كتب:

منى صلاح
10:20 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023
شهيد فلسطيني- أرشيفية

شهيد فلسطيني- أرشيفية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بارتقاء 8 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شرق رفح جنوبي غزة.

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