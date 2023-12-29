القاهرة الإخبارية: 8 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف شرق رفح الفلسطينية كتب: منى صلاح 10:20 ص | الجمعة 29 ديسمبر 2023 شهيد فلسطيني- أرشيفية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بارتقاء 8 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف شرق رفح جنوبي غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: بعد الضغط عليه.. «نتنياهو» يكشف سر خطير لعائلات المحتجزين بشأن حرب غزة الفصائل الفلسطينية: سكان غزة أفشلوا مخططات التهجير رغم حرب الإبادة خسائر الاقتصاد الإسرائيلي من حرب غزة تتجاوز 13.8 مليار دولار في 2024 أستاذ علوم سياسية: نتنياهو يرغب في استمرار حرب غزة حتى لا يدفع ثمن إخفاقاته حرب غزة غزة الحرب على غزة العدوان الإسرائيلي بقلم منى صلاح