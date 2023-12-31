الكشف على 1607 حالات في قافلة طبية بمركز سمالوط

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة الصحية، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية وفي مقدمتها مبادرة «100 مليون صحة»؛ بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية لتشمل فئات المجتمع، والقوافل الطبية العلاجية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية

وأشار المحافظ إلى أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية التي نفذت يومي 27 و28 ديسمبر الجاري بقرية منقطين بمركز سمالوط، عن توقيع الكشف على 1607 حالات وصرف العلاج بالمجان.

ندوات تثقيفية للمواطنين

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت عددا من التخصصات المختلفة منها «الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، وأنف وأذن»، وشملت إجراء الكشف الطبي على 244 حالة جراحة، و443 حالة أطفال، و211 باطنة، و114 نساء، و80 حالة أسنان، و192 جلدية، و116 أنف وأذن، و37 تنظيم أسرة.

وأشار إلى إجراء 140 تحليلاً مختلفا و10 حالات موجات صوتية و5 حالات أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 110 حالات، وإجراء 10 حالات خلع أسنان، وتحويل 8 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ125 مترددا.