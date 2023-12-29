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جامعة المنيا تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات غدا

كتب:

أحمد أبوضيف
07:08 م | الجمعة 29 ديسمبر 2023
الدكتور عصام فرحات

الدكتور عصام فرحات

تستقبل جامعة المنيا برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، غدا السبت، الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات برحاب الجامعة، بحضور رؤساء الجامعات المصرية. 

الافتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي

وأكّد الدكتور عصام فرحات، أنه خلال الزيارة سيقوم الوزير بافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الجامعية الطبية والتعليمية، التي تبدأ بافتتاح مستشفى طب وجراحة الأطفال (مبنى 1) والافتتاح التجريبي للمستشفى الثلاثي، هذا بالإضافة إلى تفقد  مركز طب وجراحة العيون، ومستشفى الأورام، وكذلك افتتاح بدء أعمال إعادة تأهيل الموقع العام للجامعة، وافتتاح مبنى كلية دار العلوم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه سيجري انطلاق فعاليات تدشين تحالف جامعات شمال الصعيد، تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة، في ضوء رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لدعم التحالفات الإقليمية في بناء التنمية الشاملة من خلال تعزيز فكرتها بين الجامعات والصناعة والهيئات الحكومية على مستوى الإقليم، والخروج بخطط تنمية، تسهم من خلال تعاملها وتكاملها جنبًا إلى جنب، حيث سيتم توقيع عدة بروتوكلات كنواة لتحالف إقليمي شمال الصعيد، بين الجامعات الحكومية والخاصة وكذلك بين الجامعات والمؤسسات الصناعية بالإقليم، وسيعقد أيضًا على هامش الزيارة مؤتمر البورصة المصرية.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.