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عام 2023 الأكثر دموية في الضفة الغربية.. «الاحتلال الإسرائيلي» يستبيح الدم والممتلكات

كتب:

نرمين عفيفي
03:07 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
جيش الاحتلال الإسرائيلي

جيش الاحتلال الإسرائيلي

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «عام 2023.. الأكثر دموية للضفة الغربية»، حيث تدخل الضفة عامها الجديد بعد أن سلبها الاحتلال أرواح العشرات من أبنائها وأفقدها فلذات أكبادها وهدم البيوت والمساجد فيها.

2023 عام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية

2023 عام هو الأكثر دموية بالنسبة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ أن بدأت الأمم المتحدة في تسجيل عدد الشهداء بشكل منهجي عام 2005م، وشن الاحتلال موجة قتل واسعة في الضفة وأظهر وجه حكومته الحقيقي القبيح باستباحة الدم والعرض والممتلكات الفلسطينية.

2023 شهدت الضفة الغربية ارتفاعا كبيرا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي

منذ اليوم الأول من عام 2023 شهدت الضفة الغربية ارتفاعا كبيرا في هجمات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه ضد الفلسطينيين أسفرت عن استشهاد وإصابات بين الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما.

اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه شملت إقامة بؤر استيطانية عشوائية

وشملت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه إقامة بؤر استيطانية عشوائية والسيطرة على أراضي الفلسطينيين واقتحام القرى وإحراق الممتلكات وإطلاق الرصاص مباشرة.

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بقلم نرمين عفيفي