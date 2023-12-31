صحفي مقدسي: تصعيد غير مسبوق للاحتلال الإسرائيلي في القدس (فيديو)

قال الكاتب الصحفي والباحث السياسي المقدسي، راسم عبيدات، إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في انتهاكاتها ضد الفلسطينيين على قطاع غزة، وما نتج عنها من كوارث إنسانية، وسقوط عدد كبير جدا من الشهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وتدمير البنى التحتية، واستهداف القطاع الصحي.

مدينة القدس تشهد تصعيداً غير مسبوق

وأضاف «عبيدات»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلامي محمد عبيد، اليوم الأحد، أنّ مدينة القدس تشهد تصعيداً غير مسبوق من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينفذ العدوان عمليات اعتقال وتصفيات للفلسطينيين، بالإضافة إلى تفتيش الفلسطينيين، وتدمير البنى التحتية في المخيمات والمدن الرئيسة.

منع الفلسطينيين من الصلاة بالمسجد الأقصى

وتابع الكاتب الصحفي والباحث السياسي أنّ يجري حرمان ومنع الفلسطينيين من الوصول لأداء الصلاة في المسجد الأقصى، فبعد ان كان عدد المصلين يبلغ 50 ألف مصلٍ، كان هناك 12 ألف مصلٍ فقط الجمعة الماضية، كما جرى قمع المصلين في المناطق المحيطة بالمسجد الأقصى، بما يعني أن الاحتلال يفرض حصاراً على القدس والمسجد الأقصى، بالإضافة إلى الاعتداءات التي تنفذها عصابات المستعمرين على نحو مستمر، ضد الفلسطينيين، وذلك بعد تسليحهم.