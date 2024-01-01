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زعيم كوريا الشمالية: يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير أمريكا وكوريا الجنوبية

كتب:

نرمين عفيفي
10:35 ص | الإثنين 01 يناير 2024
الزعيم الكوري الشمالي

الزعيم الكوري الشمالي

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وسائل إعلام كورية نقلت عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، قوله للقادة العسكريين، إنّه يجب حشد أقوى الوسائل لتدمير الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية إذا اختارتا المواجهة العسكرية.

وأضاف الزعيم الكوري الشمالي، أنّ خطر اندلاع مواجهة عسكرية في شبه الجزيرة الكورية يتزايد على نحو سريع، بسبب المناورات العدائية التي ينفذها الأعداء.

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بقلم نرمين عفيفي