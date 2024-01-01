«البيئة» تستعرض 5 حزم استثمارية متكاملة في مؤتمر الاستثمار المناخي

قال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة انتهت من إعداد 5 حزم استثمارية متكاملة جرى عرضها خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي في مجال إعادة استخدام زيوت الطعام المستعملة لإنتاج البيوديزيل، إنتاج زيوت الجوجوبا في انتاج المستحضرات الطبية، إنتاج الزيوت المستخلصة من بذور التين الشوكي لاستخدامها في صناعات المستحضرات الطبية، إنتاج الوقود البديل من مرفوضات المخلفات البلدية (SRF)، إعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، إعداد ما يزيد عن (40) فرصة استثمارية مبدئية في مجالات الإدارة المتكاملة للمخلفات، والصناعات القائمة على أساس حيوي، الطاقة المستدامة، والزراعة والأمن الغذائي، وجرى رفعها على المنطة الإلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي.

تشجيع السياحة البيئية المستدامة

وذكرت وزيرة البيئة عددا من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتسهيل على المستثمرين، إذ أصدرت القرار رقم 71 لسنة 2023 لتشكيل لجنة لاستكمال البيانات الخاصة بدراسات تقييم التأثير البيئي تجتمع أسبوعيا، لحصر كل دراسات التقييم البيئي المطلوب لها استكمال بيانات، وسرعة إبداء الرأي فيها، التنسيق مع السيد وزير السياحة لاعتماد اشتراطات معايير تقييم المنتجعات البيئية لتشجيع السياحة البيئية المستدامة، إعداد دليلاً إرشاديا لأعمال صيانة السقالات والمنشآت الخفيفة بحرم الشاطيء، واعتماده من اللجنة العليا للسياحة، وضع دليلاً إرشاديًا خاص بالمنشآت الخفيفة (سهلة الفك والتركيب) بمنطقة حرم الشاطيء، وإعداد إشتراطات بشأن إمكانية إنشاء أماكن سياحة مؤقتة بالمنطقة الخلفية لمنطقة حرم الشاطئ، إعداد الاشتراطات والمعايير الخاصة بتهذيب المنطقة الشاطئية والهضاب بمنطقة الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية.

وأضافت أنه جرى تكليف عدد 2 باحث من الإدارة المركزية لتقييم التأثير البيئي بجهاز شئون البيئة للتواجد بشكل دوري بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لمراجعة الدراسات البيئية (ب محددة، ج) واستكمال بياناتها لتقديمها مستوفاة إلى جهاز شئون البيئة، على أن يجرى إصدار الموافقات البيئية لها خلال 7 أيام.