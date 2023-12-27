عضو بـ«النواب» عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي: يحافظ على البيئة

أشادت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، موضحا أنها تهدف إلى الحفاظ على البيئة، وتقليل الاعتماد على المشتقات البترولية.

وأوضحت في تصريحات صحفية لها أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز، ويجرى إنتاج الغاز الطبيعي داخل مصر، أما البنزين يستورد من الخارج.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وشددت على ضرورة إطلاق حملات توعية حول مزايا تحويل السيارات بالغاز الطبيعي، لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم، فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في التوسيع افتتاح المزيد من محطات الغاز الطبيعي.

منح تقسيطات للمواطنين

وأشارت إلى ضرورة تذليل جميع العقبات التي تواجه تنفيذ هذا المشروع المهم بشكل كبير، من خلال منح تقسيطات للمواطنين على التحويل والتوسع في افتتاح محطات تمويل الغاز الطبيعي للتسهيل عليهم.