بتكلفة 5 ملايين جنيه.. الانتهاء من تغطية ترعة أم الريش بالإبراهيمية في الشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، معدلات الأداء ونسب التنفيذ لأعمال إنشاء المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المركز؛ لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز وفقاً للجدول الزمني المحدد للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذي.

المرور الميداني على المشروعات الجاري تنفيذها

وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن بضرورة المرور الميداني على المشروعات الجاري تنفيذها؛ للوقوف على معدلات الأداء بنطاق كل مركز وإزالة المعوقات التي تقف أمام تنفيذ الأعمال لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الانتهاء من أعمال تغطية ترعة ام الريش بطول 150 مترا

من جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية، أنه تم الانتهاء من أعمال تغطية ترعة أم الريش بطول 150 مترا، وبتكلفة إجمالية بلغت 5 ملايين و500 ألف جنيه وذلك استعدادا للبدء في تشغيل وحدة مرور الإبراهيمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تيسيرًا على المواطنين لإنهاء مصالحهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.