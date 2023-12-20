بتكلفة 2 مليار.. 10 معلومات عن مشروع تبطين الترع في أسيوط

يُعد مشروع تبطين وتأهيل الترع في محافظة أسيوط، ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة، حيث تبلغ تكلفة المشروع 2 مليار جنيه والتي تتضمن 353 ترعة.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المشروع القومي لتبطين الترع بمحافظة أسيوط:

- تأهيل وتبطين الترع يعد واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها الدولة في الوقت الحالي.

- للمشروع أهمية كبيرة للحفاظ على الموارد المائية والكميات المهدرة من المياه.

- المشروع يمثل أحد أركان خطة الدولة الطموحة لتعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المطلوبة لكل القطاعات بشكلٍ عام وللقطاع الزراعي بشكلٍ خاص.

- يجرى العمل في المرحلة الأولى للمشروع القومي لتبطين الترع بإجمالي 353 ترعة جارٍ تبطينها.

- من ضمن المشروع 226 ترعة ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع بإجمالي أطوال 550.686 كيلو متر بتكلفة إجمالية تقارب 2 مليار جنيه.

- تم الانتهاء من 307.945 كم كما يجري تأهيل وتبطين 114 ترعة بإجمالي 41 عملية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري بإجمالي أطوال 364.12 كم بتكلفة تبلغ 733 مليون جنيه.

- يجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع لمدة 3 سنوات تنتهي في 2025 بأطوال 850 كيلو بتكلفة 2,5 مليار جنيه، بتمويل من وزارة الري والمحافظة.

- تجري الأعمال تحت إشراف مباشر من مديرية الري لضمان جودة تنفيذ الأعمال وفقًا للاشتراطات الفنية.

- تأهيل وتبطين الترع يعد نقلة حضارية لتقليل الفاقد من المياه وضمان وصولها لنهاية الترع دون عوائق وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية وزيادة الإنتاجية الزراعية.

- يساهم المشروع في تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع وحماية جسور الترع والطرق من الانهيارات للحفاظ على المال العام وتحسين الخدمات للمواطنين.