خبيرة أبراج شهيرة تبشر المصريين بعام 2024: الاقتصاد في الطالع

تحسن ملحوظ شهده الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، رغم الأزمات الاقتصادية التي شهدها العالم أجمع، إلا أن مصر حافظت على اقتصادها من خلال إطلاق المشروعات التنموية الجديدة التي انعكست بشكل كبير على تحسين حياة المواطن، فضلا عن جذب الاستثمارات التي أثرت بالإيجاب على وضع الاقتصاد المحلي.

توقعات بنمو الاقتصاد المصري في 2024

لم يكن وضع مصر الاقتصادي غائبا عن توقعات خبيرة الأبراج والفلك الشهيرة ليلى عبداللطيف، إذ توقعت بأن يشهد الاقتصاد المصري في 2024، تحسنا كبيرا وملحوظا، فضلا عن انخفاض معدلات التضخم وزيادة الاستثمارات الأجنبية، وإطلاق مشاريع بنية تحتية جديدة، قائلة «اقتصاد مصر في الطالع».

قناة السويس الجديدة، التي أبهرت العالم منذ افتتاحها في عام 2015، والتي حفرت بسواعد أبناء مصر، ومن خلال إطلاق الدولة شهادات استثمار قناة السويس بعائد مرتفع، شارك فيها كل أطياف الشعب المصري، ساهمت في تحسين الاقتصاد، وتتوقع «ليلى»، أن تسهم في تحسين الاقتصاد خلال 2024 أيضا.

تحسن وضع الاقتصاد المصري في 2024

ليلى عبد اللطيف، التي تنبأت في توقعاتها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، في انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما حدث بالفعل، توقعت أن ينمو الاقتصاد المصري في 2024.

وأشارت خبيرة الأبراج، إلى أن هناك قرارات سيجرى اتخاذها للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على الشارع المصري، وهو ما يفعله الرئيس السيسي بشكل مستمر: «أبارك لمصر على فوز السيسي، الذي نقل البلد نقلة جيدة على مستوى الاقتصاد، وأنا توقعت فوزه في الانتخابات الرئاسية، وقد صدقت توقعاتي، لذلك أرسل إليه التهاني وإلى شعبه، وأبشر شعب مصر بتقدم كبير خلال 2024، اقتصاديا وعلى مستويات أخرى».