ماذا ينتظر إيلون ماسك في 2024؟.. خبيرة أبراج تشير إلى أحداث سيئة

رغم تصدر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركتي «تسلا» و«X»، قائمة أغنى الأشخاص في العالم، والأكثر ربحا في 2023، بعدما بلغت ثروته 231 مليار دولار، بعد تحقيق أرباح سوقية بحوالي 40 مليون دولار، بحسب مؤشر بلومبرج للأثرياء، إلا أنه من المتوقع أن يواجه أزمة اقتصادية كبيرة في عام 2024، بحسب توقعات خبيرة الأبراج والفلك ليلى عبداللطيف.

ماذا ينتظر إيلون ماسك في 2024؟

خلال الأشهر القليلة الماضية، واجه إيلون ماسك، موجة عنيفة من الغضب بسبب سياساته الجديدة بشأن إدارة المحتوى الخاص بمنصة «إكس»، وقررت شركات عالمية، سحب إعلاناتها من منصة «إكس»، خاصة بعد زيارته إلى إسرائيل وتصريحالته الموائمة لدولة الاحتلال على حساب فلسطين، التي أثارت غضبا شعبيا على مستوى العالم، ما ادى لخسارته ماليا، ليتساءل كثيرون ماذا ينتظر إيلون ماسك في 2024؟

وفجرت الأبراج ليلي عبد اللطيف، مفاجأة بشأن إيلون ماسك، خلال تصريحات تليفزيونية، مؤكدة أنه سيمر بأزمة اقتصادية كبيرة، وسيكون محط أنظار العالم في الفترة القادمة: «سيتعرض لخسارة وسيواجهه أزمات».

وأكدت خبيرة الأبراج، أيضا أن الملياردير الأمريكي ستتوجه الأنظار نحو أسهمه في البورصة العالمية، وسيكون له دورا كبيرا في الأحداث العالمية التي ستحدث في 2024.

من هي ليلى عبد اللطيف؟

ليلى عبداللطيف، هي خبيرة أبراج لبنانية وسيدة أعمال، اكتسبت شهرة واسعة خلال العوام الماضية، ولدت فى 17 يناير 1958، ولُقبت بـ«سيّدة التوقعات»، وتؤمن بأن توقعاتها قد تصيب في بعض الأحيان.