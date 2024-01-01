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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادة الثانوية الدور الثاني للمعاهد الخارجية

كتب:

أحمد الشرقاوي
04:36 م | الإثنين 01 يناير 2024
وكيل الأزهر

وكيل الأزهر

اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم الاثنين، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية للمعاهد الخارجية، بقسميها العلمي والأدبي، لدولتي تشاد والنيجر للعام الدراسي 2022/ 2023، بحضور الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية

وبلغ عدد المتقدمين من تشاد للقسم الأدبي 396 طالبا، حضر منهم 324، نجح منهم 181 طالبا، والقسم الأدبي تقدم 186 طالبا، حضر منهم 168 طالبا نجح 55، بنسبة نجاح تصل لـ50%.

وقدم وكيل الأزهر خالص التهاني للطلاب الناجحين، متمنيا لهم التوفيق في المرحلة القادمة، كما تمنى التوفيق للطلاب الذين لم يحالفهم النجاح، مطالبا إياهم ببذل الجهد العام القادم للحاق بزملائهم.

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