وكيل الأزهر يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية: «المشاركة مسؤولية»

أدلى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بصوته في انتخابات الرئاسة، بلجنة مدرسة الطبري التابعة لمدينة الشروق.

وقال إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية وكل الاستحقاقات الوطنية واجب وطني، ومسؤولية في حق هذا الوطن، داعيا المصريين إلى المشاركة بإرادتهم الحرة الواعية لرسم مستقبل هذا الوطن، مؤكدا أن الشعب المصري أصبح أكثر وعيا بمطالبه وأهدافه.

وانطلقت أول أيام الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، على مدار ثلاثة أيام.