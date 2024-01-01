وزير إسرائيلي: إشراف المحكمة العليا على الحكومة يضر بالمجهود الحربي

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني عن أن المحكمة العليا في إسرائيل ألغت القانون الجديد الذي يحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء.

تعليق وزير الأمن القومي الإسرائيلي

وعلق وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير على الحدث في تغريدة له عبر موقع «إكس» (تويتر سابقا): «إلغاء القانون المتعلق بالحد من إشراف المحكمة على الحكومة والوزراء خطير ويضر بالمجهود الحربي».

تزايد أعداد الشهداء

ويشهد قطاع غزة حربا إسرائيلية غاشمة منذ 7 أكتوبر الماضي إذ ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية «السيوف الحديدية» ردا على عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر، وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين حتى الآن مع مرور 86 يوما على الحرب إلى أكثر من 22 ألف شهيد أغلبهم من الأطفال والسيدات وسط مطالبات من دولة عربية وإقليمية وعالمية لوقف إطلاق النار في ظل دخول العام الجديد وارتفاع أعداد القتلى والمصابين والشهداء.