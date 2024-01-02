10 أيام إجازة.. قائمة الإجازات الرسمية والأسبوعية في يناير 2024

مع بداية العام الميلادي الجديد، يحرص كثير من المواطنين على معرفة أيام الإجازات الرسمية خلال شهر يناير، حتى يتمكنون من التنزه في الأجواء الرائعة لفصل الشتاء، والاستمتاع مع أسرهم، تلك الأيام التي يحصل خلالها العامل على الإجازة بأجر كامل.

مواعيد الإجازات الرسمية في مصر يناير 2024

وعن مواعيد الإجازات الرسمية في مصر يناير 2024، وفق العطلات الرسمية أيام الجمع والسبت، كذلك يحصل العاملين بالقطاع العام والخاص خلال شهر يناير الجاري، على يومين إجازة، الأولى بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي يوافق يوم الأحد 7 يناير 2024 ثم يليه عيد الشرطة وثورة 25 يناير ويوافق يوم الخميس 25 يناير من الشهر ذاته.

الإجازات الرسمية يناير 2024

الجمعة 5 -1- 2024: "عطلة أسبوعية".

السبت 6 -1- 2024: "عطلة أسبوعية".

الأحد 7 -1- 2024: "عطلة عيد الميلاد".

الجمعة 12 -1- 2024: "عطلة أسبوعية".

السبت 13 -1- 2024: «عطلة أسبوعية».

الجمعة 19 -1- 2024: «عطلة أسبوعية».

السبت 20 -1- 2024: «عطلة أسبوعية».

الخميس 25 -1- 2024: «عيد الشرطة المصرية، وثورة 25 يناير».

الجمعة 26 -1- 2024 : «عطلة أسبوعية».

السبت 27 -1- 2024 : «عطلة أسبوعية».

121 يوم إجازة في 2024

ويستعد العاملون في القطاع العام والخاص للحصول عدد كبير من الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر، التي تصل إلى 121يومًا خلال العام الجاري 2024 وفقًا لقانون الخدمة المدنية وقانون العمل المصري.