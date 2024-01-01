مع بدء 2024.. 121 يوما إجازة مدفوعة الأجر خلال العام الجديد
كتب:
سهيلة هاني
06:02 ص | الإثنين 01 يناير 2024
إجازة
مع بداية العام الميلادي الجديد 2024، يتساءل عدد كبير من الناس سواء الموظفين أو العاملين في المؤسسات المختلفة في القطاعين العام والخاص عن عدد أيام الإجازات الرسمية أو الإجازة مدفوعة الأجر خلال العام، بالإضافة إلى عدد أيام الإجازات خلال عام 2024، وترصد الوطن في السطور التالية الإجازات الرسمية في عام 2024.
وتضم القائمة الإجازات الرسمية لعام 2024، وتقدر بـ17 يوما، وجاءت كالآتي:
عيد الميلاد القبطى «عيد الميلاد المجيد»: الأحد 7 /1/ 2024
ثورة 25 يناير وعيد الشرطة: الخميس 25 /1/ 2024
عيد الفطر المبارك: الأربعاء 10 /4/ 2024
عيد تحرير سيناء: الخميس 25 /4/ 2024
عيد العمال: الأربعاء 1 /5/ 2024
شم النسيم: الاثنين 6/6/2024
وقفة عرفات: الأحد 16 /6/ 2024
عيد الأضحى المبارك: الاثنين 17 /6/ 2024
ثورة 30 يونيو: الأحد 30 /6/ 2024
رأس السنة الهجرية: الاثنين 8 /7/ 2024
عيد الثورة: الثلاثاء 23 /7/ 2024
المولد النبوي الشريف: الاثنين 16 /9/ 2024
عيد القوات المسلحة (ذكرى نصر أكتوبر): الاثنين 6 /10/ 2024
كما يحصل المصريون على 104 أيام عطلات رسمية أي أيام الجمعة والسبت من كل أسبوع، ليصبح مجموع الإجازات خلال العام الجديد، 121 يوما متضمنة الإجازات الرسمية التي أقرتها الحكومة لهذا العام.
كما حددت الحكومة يوم الأحد 7 يناير إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ويشمل الشهر الأول من العام وهو شهر يناير 10 أيام إجازة مدفوعة الأجر من ضمن الـ121 يوما في السنة، وجاءت كالتالي:
الجمعة 5 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
السبت 6 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
الأحد 7 يناير 2024.
إجازة عيد الميلاد المجيد الجمعة 12 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
السبت 13 يناير 2024 إجازة أسبوعية
الجمعة 19 يناير إجازة أسبوعية
السبت 20 يناير إجازة أسبوعية الخميس 25 يناير 2024
عطلة عيد الشرطة المصرية و ثورة 25 يناير.
الجمعة والسبت 26 و27 يناير إجازة أسبوعية.