تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن 9 سفن تتواجدة على أرصفة مواني الهيئة، مشيرا إلى تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و700 شاحنة، و80 سيارة

وشملت حركة الواردات 2000 طن بضائع، و420 شاحنة، و77 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 6000 طن بضائع، و280 شاحنة و3 سيارات.

النشاط البحري في مواني سفاجا والسويس ونويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين «دليلة» و«الحرية»، فيما استقبل الميناء السفينة «بوسيدون إكسبريس»، بينما غادرت السفينتان «أمل» و«بوسيدون إكسبريس».

كما شهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع، و287 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين «أيلة» و«اور».

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لمغادرة السفينتين «كلينا» و«نوي إكسبريس»، متجهة إلى جدة، فيما وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1500 راكب بموانيها.