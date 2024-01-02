إسرائيل تعلن وفاة تسفي زامير الرئيس الأسبق لجهاز الموساد خلال حرب 6 أكتوبر

توفي اللواء المتقاعد تسفي زامير، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عاما، بحسب ما كشفت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية، والتي أشارت إلى اتهامه لسنوات بأنه ضلل جيش الاحتلال والحكومة عن عمد وقت حرب أكتوبر.

من هو رئيس جهاز الموساد الأسبق؟

وتسفي زامير، تولى رئاسة الموساد بين أعوام 1968 و1974، وشهد خلال فترة رئاسته للموساد، الخسارة الكبيرة التي لحقت بإسرائيل على أيدي الجيش المصري خلال حرب 6 أكتوبر، بحسب ما أشارت الصحيفة العبرية.

ووفقا لـ«روسيا اليوم»، ولد «زامير» في بولندا عام 1925 باسم Zvi Zharzewski، وهاجر إلى دولة الاحتلال عندما كان طفلا، وقد خدم في البلماح «سرايا الصاعقة»، كانت القوة العسكرية النظامية لمنظمة الهاجاناه في فلسطين منذ عام 1941 وحتى عام 1948.

مناصب تولاها «زمير»

وتولى قائد لواء جفعاتي، وقائد مدرسة المشاة، وقائد لواء في عملية قادش، وبين أعوام 1962 و1965 كان قائد القيادة الجنوبية، وكان آخر منصب له في الجيش الإسرائيلي هو ملحق عسكري في إنجلترا والدول الإسكندنافية.

وفي 1 سبتمبر 1968، تم تعيين «زمير» رئيسا للموساد، وبعد تقاعده من الموساد في سبتمبر 1974، وبين 1991 و2000 كان رئيسا لمعهد النفط والطاقة الإسرائيلي، وكان أيضا عضوا في لجنة شمغار للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين.