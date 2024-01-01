إسرائيل تعلن مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل ضابط في معارك شمال قطاع غزة اليوم، بعد يوم واحد من إعلان سحب 5 ألوية تابعة لجيش الاحتلال من غزة في ظل الخسائر المستمرة بالصفوف الإسرائيلية، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

استهداف آليات عسكرية

بدورها، ذكرت الفصائل الفلسطينية، بحسب «تليفزيون فلسطين»، أنه تم استهداف حشود للاحتلال شرق حي التفاح بمدينة غزة برشقة صاروخية، بجانب استهداف دبابة إسرائيلية وجرافة عسكرية بقذائف «التاندوم» و«آر بي جى» في حيي التفاح والدرج شرق مدينة غزة.

التزام باستعادة آمنة لجميع الأسرى

في سياق مواز، قال وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني جانتس لعائلات الأسرى الفلسطينيين في غزة: «ملتزمون باستعادة آمنة لجميع الأسرى، ونبذل كافة الجهود لتحقيق ذلك».