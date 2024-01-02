إطلالة مميزة لـ نجوى كرم في حفلها الأخير.. «فستان مستوحي من تصميم إيطالي»

تألقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم في حفلها الأخير الذي جاء «كامل العدد»، حيث أدت معظم أغنياتها بكم كبير من المشاعر الإيجابية والمفرحة بين الجمهور الكبير الحاضر الذي لم يتوقف غناء وتفاعلا مع كل أغنياتها.

نجوى كرم تبهر جمهورها بإطلالتها

وأعربت نجوى كرم في حديثها للجمهور بعد اعتلاء المسرح عن أمنياتها بالأمن والسلام لكل العالم في العام الجديد 2024، مؤكدة سعادتها باختيار دبي لاستقبال العام الجديد.

إطلالة نجوى كرم

وظهرت نجوى كرم بإطلالة لفتت أنظار الحضور في القاعة والجمهور في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بفستان تم تصميمه خصيصا لها من المصمم رامي القاضي، الذي استوحى تصميمه من فستان الممثلة الإيطالية جينا لولو بريجيدا، والتي ظهرت به في فيلم «Solomon and Sheba» عام 1959.

وتستعد نجوى كرم لمجموعة كبيرة من النشاطات الغنائية والفنية خلال الفترة المقبلة من العام 2024 سيتم الكشف عنها لاحقا وتباعا في موعدها.