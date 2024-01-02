«التعليم»: اليوم آخر فرصة للتسجيل في امتحانات طلاب المصريين بالخارج

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم آخر فرصة للتسجيل للتقدم لامتحانات طلاب المصريين في الخارج للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، على الموقع الرسمي للوزارة «المنصة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج».

التقدم لامتحانات المصريين في الخارج

وأشارت وزارة التعليم، على موقعها الرسمي للوزارة، أن التسجيل متاح للطلاب المصريين في الخارج حتى مساء اليوم الثلاثاء 2 يناير، على هذا الرابط، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول ستبدأ يوم 13 يناير، وأنه سيتم إعلان أرقام الجلوس الخاصة بالطلاب قريبا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات التسجيل للتقدم للامتحانات لأبنائنا في الخارج، مشير إلى أنه يتم التسجيل بحساب Microsoft، وفي حال عد امتلاكك حسابا مسبقا على O365، قم بإنشاء حساب جديد من خلال Outlook Live ،Hotmail، أو الضغط على تسجيل الدخول بحساب Google، وإذا كنت تمتلك حساب Gmail مسبق أو لإنشاء حساب جديد من خلال Gmail.

ومن جانبها طالبت وزارة التعليم، أولياء الأمور الذين دفعوا المصروفات أو لم يدفعوا حتى الآن، بسرعة تسجيل بيانات الطلاب، ورفع مستندات التقدم على الموقع.