«التعليم» تحدد رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسوم التقدم لامتحانات الطلبة المصريين فى الخارج «أبناؤنا فى الخارج» للعام الدراسي 2023-2024، موضحة أنه يتم دفع رسوم امتحانات أبناؤنا في الخارج وقدرها 150 دولار لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول رياض الأطفال وحتى الثاني الثانوي من خلال المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج وفقا للخطوات المعلنة.

وحددت الوزارة خطوات التقدم للامتحانات وتسجيل الاستمارة الإلكترونية، موضحة أنه تم فتح الموقع للتسجيل في أوائل شهر نوفمبر 2023.

خطوات تسجيل الاستمارة الإلكترونية

. إنشاء حساب خاص به على المنصة الالكترونية لأبنائنا في الخارج من خلال الرابط

- تحديد عدد الأبناء المتقدمين لأداء امتحانات «أبناؤنا في الخارج» من خلال الحساب الذي تم إنشاؤه لولي الأمر، وسداد مبلغ 150 دولار أمريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية بعد إتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الأمر، وتطبق الشروط والأحكام.

- تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات «أبناؤنا في الخارج» واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة ورفع صورة واضحة حديثة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة PDF، مع طباعة استمارة التقدم وإرفاقها مع أصول المستندات.

- المتابعة الالكترونية من خلال المنصة الالكترونية لامتحانات أبناؤنا في الخارج للتأكد من وصول المستندات إلى المسؤولين عن الامتحانات مع متابعة البريد الإلكتروني.

- في حالة تسجيل الطالب يكون ولي الأمر مسؤولا عن إرسال أصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الإدارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة للطلاب الجدد).

- في حالة وجود اختلافات من أي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الأصول المرسلة، أوعدم اتباع شروط التقدم المعلنة، تقع المسئولية كاملة على ولي الأمر، ويحق للإدارة إلغاء التقدم، ولا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مبالغ تم دفعها.

- يجب على ولي الأمر حساب من الطالب المسموح به في الصف الدراسي المتقدم له، وفي حالة تسجيل الطالب بالمخالفة لشرط السن لا يحق لولى الأمر المطالبة باسترداد أي مصروفات.