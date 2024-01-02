تفاصيل آخر ظهور لـ وحيد حامد.. «وداع أخير» في «القاهرة السينمائي»

تحل اليوم الذكرى الثالثة لواحد من أهم كُتّاب مصر في تاريخ السينما المصرية، حيث استطاع أن يبرز من خلال أعماله الفنية واقع الحياة، وأوصل وجهة نظره الساخرة بشكل كوميدي، وجرى تكريمه في العديد من المهرجانات، وآخرها مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يُعد بمثابة الوداع الأخير، الذي ألقى من خلاله الختامية كـ مُعلم إلى طلابه.

تكريم وحيد حامد وأخر ظهور له

كانت الكلمة الأخير للسيناريست وحيد حامد في مهرجان القاهرة السينمائي، بمثابة شكر للجميع، الحاضرين والغائبين، وأرسل امتنانه لكل من تعلم منهم في حياته ومسيرته، وأنّ ثقافتهم الواعية ونقلها للسينما، كانت سبباً في بروز اسمه وسطوعه.

اللحظات الأخيرة في حياة وحيد حامد

نجل الراحل وحيد حامد، كشف في حوار تليفزيوني مع الإعلامية منى الشاذلي عن والده، قائلا: «كان مريضا بالقلب، ومهرجان القاهرة السينمائي شهد آخر ظهور له، وانتقل إلى المستشفى بعدها، ورأى حب الناس خلال أيامه الأخيرة، وترْك أثرا كبيرا في المجتمع وكلمة تظل حية طوال العمر، لأنه كان لديه رؤية مختلفة عن المجتمع».