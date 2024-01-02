تفاصيل الظهور الوحيد للسيناريست وحيد حامد في السينما.. «أعاد المشهد 10 مرات»

يدخل «حسن بهلول» إلى المقهى ويحدق طويلا إلى الهاتف، قبل أن يأتي صوتا من الخلفية «حسن إيه رأيك في عشرة طاولة؟»، وتتحرك الكاميرا ليصبح صاحب الصوت داخل الكادر لثواني معدودة، خلّد ذلك المشهد الظهور الوحيد للكاتب وحيد حامد على شاشة السينما، وبينما تمر اليوم الذكرى الثالثة على رحيل الكاتب الكبير نستعرض القصة وراء المشهد السينمائي الوحيد لـ «حامد».

لعبت الصدفة دورًا كبيرًا في المشهد الوحيد للكاتب الراحل وحيد حامد في السينما، حيث تواجد بالصدقة في ذلك اليوم داخل لوكيشن تصوير الفيلم الذي قام بكتابته وإنتاجه، موضحا: «كنت موجود في الاستديو بالصدفة اليوم ده، والمشهد كان لعادل إمام على القهوة وكان فيه كومبارس المفروض يلعب معاه طاولة، اقترح عادل على المخرج شريف عرفة أن أقوم بالدور».

المشهد الوحيد لـ وحيد حامد في السينما

ولكن لم يكن المشهد بالسهولة نفسها التي ظهر بها على الشاشة بالنسبة لـ «وحيد»، وذلك وفقا لما رواه في لقاء سابق مع الإعلامية منى الشاذلي في حلقة من برنامج «معكم»، «عشان أقول جملة (حسن تعالى ألاعبك عشرة طاولة) أعادت المشهد 10 مرات، وطبعا كلفني خام كتير وأنا كنت المنتج وقتها».

فيلم «اللعب مع الكبار» إنتاج عام 1991، ويعتبر عملًا من ضمن مجموعة من الأعمال جمعت الثلاثي وحيد حامد، وعادل إمام وشريف عرفة، فقدموا معا مجموعة من علامات السينما المصرية «الإرهاب والكباب»، «المنسي»، «طيور الظلام» و«النوم في العسل».