إزالة 860 إعلان غير مرخص من شوارع الشرقية 

قالت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بديوان عام محافظة الشرقية، أنه يجري شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع.

إزالة 860 إعلان غير مرخص بالشرقية

وأوضحت مديرة إدارة الإعلانات بديوان عام محافظة الشرقية، أن تلك الحملات عن رفع 860 إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال شهر ديسمبر 2023 بواقع عدد 12 إعلانًا بمركز ومدينة أولاد صقر وعدد 9 إعلانات بمركز ومدينة كفر صقر و133 إعلانًا بمركز ومدينة منيا القمح، و21 إعلانًا بمدينة القنايات و19 إعلانًا بمركز ومدينة الحسينية، و19 إعلانًا بمركز ومدينة الإبراهيمية و5 إعلانات بمدينة القرين، و245 إعلانًا بمركز ومدينة الزقازيق، و81 إعلان بحي ثان الزقازيق و 15 إعلانًا بحي أول الزقازيق و29 إعلانًا بمركز ومدينة أبوكبير.

إزالة 56 إعلانا بمركز ومدينة بلبيس

وتابعت، كما تم إزالة 56 إعلانًا بمركز ومدينة بلبيس و25 إعلانًا بمركز ومدينة ههيا وعدد 32 إعلانًا بمركز ومدينة ديرب نجم و9 إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد و 29 إعلانًا بمركز ومدينة مشتول السوق و143 إعلانًا بمركز و مدينة فاقوس.

وشدد المحافظ الشرقية على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية لمراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين وتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل الحسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.