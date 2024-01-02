«القاهرة الإخبارية»: نتنياهو يرفض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض رفضا قاطعا عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وإدارة حكمها.

وأضافت أنه أكد أنه لن يكرر خطأ أوسلو، ولن يعيد قوات الأمن المسلحة من جديد إلى قطاع غزة، ولن يسمح بوجود «فتحستان» أو «حماستان» على حد تعبيره، «بعض وسائل الإعلام الأمريكية تتحدث أنه في نهاية المطاف ربما يأتي الضغط من واشنطن لإقناع نتنياهو بأن تدير السلطة الفلسطينية القطاع، ولكن ليس على شكلها الحالي».

وأشارت إلى أن وزير المالية أكد بأنه سيعرض الليلة أن يكون هناك عدم إعمار بقطاع غزة، إلا بعد التأكد من سحب السلاح من القطاع، تزامنا مع التصريحات العنصرية من جميع أعضاء الحكومة.