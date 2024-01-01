«الاحتلال الإسرائيلي» يعتقل 13 فلسطينيا بينهم سيدة في القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 13 فلسطينيًا، بينهم سيدة، في بلدة قطنة شمال غرب مدينة القدس المُحتلة، حسبما أفادت «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وقالت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة فلسطينية للضغط على أولادها لتسليم أنفسهم، مضيفة أن تلك القوات سلّمت آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

كما نصبت قوات الاحتلال خيمة وسط البلدة، وشرعت بالتحقيق ميدانيًا مع عشرات الفلسطينيين بعد اقتحام منازلهم.