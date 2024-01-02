إعلام لبناني: مسيرة إسرائيلية تستهدف مبنى ببيروت واستشهاد مسؤول فلسطيني كبير

قالت وسائل إعلام رسمية لبنانية إن مسيرة إسرائيلية استهدفت أحد المباني بضاحية بيروت الجنوبية، أسفرت عن استشهاد مسؤول فلسطيني كبير في الانفجار، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد مراسل القناة أنّ الحكومة اللبنانية فرضت خطة طوارئ خشية استهداف قوات الاحتلال للعاصمة، مشيرة إلى أنّ هناك مخاوف من أن يكون الانفجار ناجمًا عن عملٍ عدائي.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تتجه إلى موقع الانفجار.