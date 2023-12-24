هل تؤثر عاصفة وسيول بيروت على مصر؟.. «الأرصاد» تجيب

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تساقط أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع بالمياه، وأحدثت غزارة المطر انهيارات صخرية في مناطق جبلية، وسقوط عدد من الضحايا، نتيجة سقوط سقف عليهم، فهل لتلك العاصفة والسيول تأثير على مصر؟.

هذا ما نوهت إليه الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قائلة إن لبنان تعرض إلى تقلبات جوية شديدة وتساقط للأمطار الغزيرة، تأثرًا بمنخفض جوي يؤثر على منطقة حوض البحر المتوسط.

هل تؤثر عاصفة بيروت على مصر؟

وأوضحت «غانم» خلال مداخلة هاتفية، أن تأثير ذلك المنخفض الجوي على مصر لم يكن بالشكل الذي ضرب به لبنان، قائلة: «الأمطار كانت في مصر أقل بكثير، وكانت على محافظة الإسكندرية متوسطة أو أزيد من المتوسط، ولكنها لم تكن مؤثرة بشكل كبير، كما فعلت في بيروت».

أماكن سقوط الأمطار

وقد ذكرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن التوقعات تشير إلى تعرض العديد محافظات الجمهورية لتساقط أمطار بنسبة حدوث تصل إلى 40%، على محافظات: «البحيرة، مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الشرقية، الغربية، المنوفية».