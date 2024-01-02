قبل استهدافه.. ماذا قال العاروري بشأن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتياله؟

بعد تأكيدات اغتيال الشهيد الشيخ صالح العاروري، نائب المكتب السياسي لحركة حماس، تداول رواد منصّات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو له علق فيها على تهديدات الاحتلال الإسرائيلي باغتياله، فماذا قال العاروري؟

ماذا قال صالح العاروري عن تهديدات اغتياله

وقال صالح العاروري، في فيديو متداول على منصة التغريدات القصيرة إكس «تويتر سابقا» ردًا على تهديدات الاحتلال باغتياله، قال: «يعني أبو عمار استشهد.. وأبوعلى مصطفى وكل قادة حماس وآلاف الفلسطينيين استشهدوا.. دماؤنا وأرواحنا ليست أعز من أي شهيد».

وأضاف: «أولا وأخيرا الشهيد الذي سبقنا بيوم أفضل منا».

ماذا علق الشيخ #صالح_العاروري على تهديدات الاحتلال باغتياله قبل أشهر؟ pic.twitter.com/LL9Xm8JPKY — شباب القدس- الكويت (@Q8_4_Quds) January 2, 2024

وتابع: «أنا حاسس حالي عايش عمر زيادة وتجاوزت العمر الافتراضي، فيا مرحبا بالشهادة».

اغتيال 3 قادة بحماس في لبنان

كانت وكالة الأنباء اللبنانية أعلنت أن مُسيّرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في المشرفية جنوبي بيروت، وسقط عدد من الجرحى و3 شهداء من قادة حركة حماس، وشهيد لم يستدل على هويته بعد.