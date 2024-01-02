أول تعليق من إسرائيل على اغتيال صالح العاروري.. ورد صادم من الفصائل

هنأ السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إيردان، جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وقوات الأمن بشأن اغتيال صالح العاروري، القيادي لدي الفصائل الفلسطينية، أثر غارة نفذها الاحتلال على ضاحية بيروت.

ونشرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، تأكيد مسؤولين إسرائيليين أن اغتيال العاروري كان عملية عالية الجودة، وأشاروا إلى أن قادة الفصائل يواجهون مصير الموت.

الرشق: هجمات الاحتلال لن توقف الفصائل

وعلى جانب آخر قال عضو المكتب السياسي للفصائل الفلسطينية، عزت الرشق في بيان صادر، أن عمليات الاغتيال الجبانة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد قادة ورموز الشعب الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تتمكن من كسر إرادة وصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنها لن تؤثر على استمرار مقاومتهم الشجاعة.