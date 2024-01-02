حماس عن اغتيال صالح العاروري: لن يمر مرور الكرام

أكدت حركة حماس استشهاد نائب المكتب السياسي للحركة بلبنان الشيخ صالح العاروري، الذي تم اغتياله منذ قليل مع اثنين من قادة الحركة في انفجار مسيرة إسرائيلية في بيروت.

تعليق حركة حماس على مقتل صالح العاروري

وأصدرت حماس بيانا نقله تليفزيون فلسطين، بأن عمليات الاغتيال «الجبانة» التي ينفذها الاحتلال ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني، سواء من خلال العدوان داخل فلسطين أو خارجها، لن تكسر إرادة وصمود الشعب.

وأضاف البيان أن تلك الاغتيالات لن تنال من صمود أو استمرار المقاومة الباسلة، التي تثبت مجددًا فشل هذا العدو في تحقيق أي أهداف حقيقية على أرض الواقع في قطاع غزة.

ونعت حماس في البيان قائد أركان الحركة في الضفة الغربية وغزة ومهندس طوفان الأقصى بالسابع من أُكتوبر صالح العاروري.

وأكدت الحركة في البيان: «إسرائيل مخطئة إن ظنت أن هذه الجريمة ستمر مرور الكرام».