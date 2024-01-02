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محلل سياسي: التوقعات تشير لاحتياج إسرائيل 6 أشهر للقضاء على الفصائل في غزة

كتب:

أحمد شوقي
10:46 م | الثلاثاء 02 يناير 2024
قطاع غزة

قطاع غزة

قال الدكتور أمجد شهاب، المحلل سياسي، إن الحرب في غزة ستدخل شهرها الرابع بعد 4 أيام، والحرب عموما مرتبطة بعدة عوامل، أهمها حدوث تغيرات في الميدان.

جنود إسرائيليون يسقطون كل يوم

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الأوضاع على الأرض صعبة على إسرائيل في غزة، وهناك مقاومة شرسة وجنود إسرائيليون يسقطون كل يوم.

وأوضح أن التقديرات غير المؤكدة تشير إلى أن إسرائيل تحتاج إلى نحو 6 أشهر للقضاء على الفصائل في غزة، وأيضا الحرب تحتاج ضغطا من القوى العالمية على إسرائيل، بخاصة أنها تضغط من أجل التهجير الطوعي للفلسطينيين.

طرد الفلسطينيين من غزة

ولفت إلى أنه لا يوجد سيناريو محدد لوقف الحرب، لكن السيناريو المفضل لإسرائيل هو طرد الفلسطينيين من غزة، لكن حتى هذا الخيار لا يمكن لإسرائيل الاتفاق عليه، لأن هناك فوضى في الحكومة الإسرائيلية وتهديدات بالانسحاب.

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بقلم أحمد شوقي