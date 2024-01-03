برلماني: الدولة تعمل على تذليل العقبات وتشجيع وجذب الاستثمارات

قال علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنّ الدولة تعمل على تذليل العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات في المجالات كافة، سواء صناعية أو تجارية أو زراعية أو إسكان وغيرها.

وأوضح عابد، خلال كلمته في الجلسة العامة، أنّ مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، سيحقق سياسة الدولة نحو جذب الاستثمار الأجنبي وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أنّ القانون سينعكس على زيادة حركة الاستثمار بما يؤتي ثماره من دفع عجلة الإنتاج وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أنّ القانون من أهم القوانين التي تحتاجها الدولة إليها، ويخدم المستثمر الأجنبي ليكون شريكا أساسيا في التنمية الشاملة بمصر.

وأكد عابد، أنّه من الضروري اتخاذ خطوات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب للشراكة مع الدولة لتوطين الصناعات المختلفة لدعم الاقتصاد الوطني.