«شباب النواب»: الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة في دور الانعقاد الحالي

أكد الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تفعيل دورها الرقابي والتشريعي فيما يتعلق بوزارة الشباب، وتحرص على مناقشة طلبات الإحاطة والزيارات الميدانية لتذليل أي مشكلة تواجه الشباب المصري، خاصة أن الهدف الرئيسى الذي يسعى إليه نواب البرلمان، هو رفعة الشعب المصري وتحقيق آماله وتطلعاته.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وقال الدكتور محمود حسين، إن علاقة اللجنة بوزارة الشباب، تتميز بالتعاون والوضوح والشفافية المطلقة، ونسعى معا لتحقيق مصالح الشباب المصري، مؤكدا أن اللجنة أنجزت قانون الهيئات الشبابية، وهو الأمر الذي أسهم في تيسير العديد من الإجراءات أمام وزارة الشباب، مؤكدا أن قانون الرياضة الذي انتهت اللجنة من مناقشة تعديلاته، سيجري الانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

أوضح أن جميع أعضاء اللجنة ووزارة الشباب هدفهم الأساسي تحقيق مصالح المواطنين، وأن اللجنة حريصة على مناقشة طلبات الإحاطة والخروج بالتوصيات اللازمة للتغلب على المشكلات التي تواجه الشباب، إذ تقوم الوزارة بدورها بمتابعتها والعمل على تنفيذها للقاء على أي مشكلات تواجه الشباب المصري.

من جانبه، عقب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، قائلا إن اللجنة تضم مجموعة من القيادات الشبابية، وهناك تنسيق متواصل مع الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وأعضاء مجلس النواب، حتى تتمكن الوزارة من رؤية الصورة بشكل أكبر لتحقيق مصالح المواطنين.