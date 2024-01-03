كيف تحقق حلم الوحدة الوطنية بفضل دولة 30 يونيو؟.. «معلومات الوزراء» يوضح

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن إنفوجرافات بعنوان «حلم المواطنة والوحدة الوطنية يصبح واقعا يعيشه المصريون بفضل دولة 30 يونيو».

حلم المواطنة والوحدة الوطنية

وأبرز تقرير مركز معلومات الوزراء رؤية المؤسسات الدولية ووسائل الإعلام الأجنبية لملف المواطنة في مصر، حيث ذكرت المونيتور عام 2022 أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا بتعيين قاض مسيحي رئيسا للمحكمة الدستورية العليا لأول مرة في خطوة وصفت بالتاريخية.

وأشارت مؤسسة Open Doors International عام 2023، إلى اهتمام الرئيس السيسي بالحديث بشكل منتظم وإيجابي عن المسيحيين في مصر ومواصلة جهوده لخلق هوية مصرية واحدة تشمل المسلمين والمسيحيين، علما بأنّ المؤسسة الدولية التي نشأت عام 1955 معنية بالدفاع عن حقوق المسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين يواجهون الاضطهاد والتمييز.

وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية الدولية عام 2023، إلى مواصلة الحريات الدينية فى مصر التحسن، فضلا عن استمرار الحكومة في تقديم مبادرات لتعزيز التسامح الديني، مشيدة بتحقيق وزارة التربية والتعليم تقدما في مراجعة الكتب المدرسية لبعض الصفوف الدراسية لإزالة نصوص معينة تضر بحقوق الأقليات الدينية.

من جانبها، أكدت خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي عام 2023، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه منصبه وهو يدعو إلى مزيد من التعايش والوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين. بدورها، تناولت أسوشيتدبرس عام 2022 الحديث عن حرص الرئيس السيسي منذ توليه منصبه على حضور قداس عيدالميلاد الأرثوذكسي، مشيرة إلى اتخاذه خطوات لتمكين المسيحيين، بما في ذلك تعيين أول سيدة مسيحية كمحافظ، فضلا عن السماح ببناء الكنائس بعد عقود من التوقف.

وإلى جانب ما سبق، أكدت رويترز في عام 2019، أنّ افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر مسجد وكنيسة في مصر في العاصمة الإدارية الجديدة يعد رسالة رمزية للتسامح في مصر.

واستعرض التقرير رؤية المسؤولين الدوليين لملف المواطنة في مصر، حيث أشاد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان عام 2019، بجهود الرئيس السيسي لتحقيق التعايش والتفاهم بين الأديان، وهو ما ظهر من خلال افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية الجديدة إلى جانب مسجد الفتاح العليم، ليعكس إرادة سياسية حقيقية لترسيخ مبدأ المواطنة.

أما الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فأعلن عام 2019، تقدير جهود الدولة المصرية من أجل الاعتراف بالأديان كافة، وضمان حرية العبادة والاعتقاد، معربا عن تطلعه لزيارة العاصمة الإدارية خاصة في ظل افتتاح المسجد والكاتدرائية.

من جانبه، ثمّن كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان عام 2020، قيام مصر بدور هام كمنارة للإسلام المعتدل، فضلاً عن دورها المحوري في تعزيز التعايش السلمي والتواصل بين مختلف الأفراد والأديان والثقافات التي عاشت في مصر لعدة قرون.

وأشار التقرير كذلك إلى إشادة البابا ورؤساء الطوائف بجهود الدولة في ملف المواطنة في مصر، لافتا إلى تأكيد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في عام 2023 أنّ السنوات الأخيرة شهدت إنجازات كثيرة على أرض مصر في كل مكان وفي جميع المجالات، مشيرا إلى أنّ من هذه النعم الكبيرة إصدار الدولة منذ نحو سبع سنوات قانوناً لبناء الكنائس، والذي كان بعيدا عن المصريين عشرات السنين، مضيفا أنّه بعد إصدار القانون فى 2016، صار بناء الكنيسة هو عمل له قانونه وفاعلياته و صورته، وصار عملا من أعمال السيادة في مصر، معتبراً هذا أمراً في غاية الأهمية.

وفي ذات السياق، أشار الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية عام 2023، إلى أنّ تهنئة الرئيس شخصيا للمسيحيين كل عام هي تأكيد على معاني المواطنة الحقيقية، وكذلك رسالة للمصريين جميعا بأنّ المسيحيين شركاء في الوطن.

واستعرض التقرير جهود الدولة في بناء وترميم الكنائس تطبيقاً للقانون رقم 80 لسنة 2016، بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، وأظهر التقرير التوزيع الجغرافي للكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها، حيث تم في الجيزة توفيق أوضاع 245 كنيسة ومبنى، وفي الإسكندرية 240، وسوهاج 224، والقاهرة 163، والمنيا 560، والقليوبية 152، وأسيوط 444، والشرقية 161، والبحيرة 169، وبني سويف 103، وأسوان 56، والغربية 44 والبحر الأحمر 39، والدقهلية 47، والمنوفية 41، والأقصر 29، وقنا 36، والسويس 35، والإسماعيلية 17، ومطروح 15، وبورسعيد 12، والفيوم 48، وكفر الشيخ 10، وشمال سيناء 6، وجنوب سيناء 2، والوادي الجديد 2.وفي الوقت نفسه أشار التقرير إلى أنه تم إنشاء 69كنيسة بالمدن الجديدة، في حين جاري إنشاء 43كنيسة بالمدن الجديدة أيضاً.

واستكمالا لما سبق، أدى المستشار بولس فهمي إسكندر اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية كأول مسيحي يتم تعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا في مصر في فبراير 2022، فضلا عن أنّه لأول مرة تشهد حركة المحافظين تعيين 2 مسيحيين في منصب المحافظ عام 2018، حيث تولت منال عوض ميخائيل منصب المحافظ بمحافظة دمياط كأول سيدة مسيحية، كما تم زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس النواب ليصبح عددهم 37 نائبا في مجلس 2023، بعد أن كان 5 نواب مسيحيين في مجلس 2012، بجانب زيادة تمثيل المسيحيين بمجلس الشيوخ، حيث أصبح عددهم 24 نائبا في مجلس 2023، مقارنة بـ15 في مجلس 2012، وكانت أماني عزيز أول نائبة مسيحية تحصل على منصب وكيل اللجنة الدينية في تاريخ البرلمان المصري عام 2015، فضلا عن تولي فيبي جرجس منصب وكيل ثان لمجلس الشيوخ عام 2020 كأول سيدة مسيحية.

وفيما يتعلق بإدراج مؤسسة الفاتيكان مسار العائلة المقدسة على قائمة الحج، فيشمل زيارة بابا الفاتيكان إلى مصر عام 2017 والتي ترتب عليها إدراج أيقونة العائلة المقدسة في كتالوج الحج المسيحى في الفاتيكان، واستقبال 5 رؤساء كنائس من بعض الدول مثل إنجلترا وفرنسا وذلك عام 2018-2019، بجانب استقبال وفود إيطالية وألمانية وسويسرية من منظمي الرحلات عام 2019.