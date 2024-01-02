«معلومات الوزراء»: مصر الثانية عربيا على مؤشر أداء تغير المناخ خلال 2024

سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على مؤشر أداء تغير المناخ، الصادر عن مؤسسة جيرمان واتش German watch لحماية البيئة لعام 2024، والذي أشار إلى حصول مصر على المركز 22 من بين 63 دولة في المؤشر مسجلة 61.8 نقطة، كما حصلت على المركز الثاني بعد المغرب على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أشار التقرير إلى أن مصر اتخذت إجراءات للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق، مثل تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

4 فئات لتقييم أداء حماية المناخ

وأوضح المركز أن مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI) يُعد أداة لتمكين الشفافية في سياسات المناخ الوطنية والدولية، ويستخدم CCPI إطارًا موحدًا لمقارنة الأداء المناخي لـ63 دولة والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل معًا أكثر من 90% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، ويتم تقييم أداء حماية المناخ في أربع فئات هي: (انبعاثات الغازات الدفيئة- والطاقة المتجددة- واستخدام الطاقة- وسياسات المناخ)، ويرتكز هذا المؤشر على عدة معايير ترتبط بحجم الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وانبعاثات الغازات الدفيئة.

وجاءت الدنمارك في المركز الرابع عالميًا، حيث أن المراكز من 1 إلى 3 شاغرة لأنه لم تكن تدابير أي دولة حتى الآن كافية لتحقيق تصنيف مرتفع للغاية، تلتها كل من استونيا، والفلبين، والهند، وهولندا، والنرويج، بينما جاءت المغرب في المركز الأول عربيًا وتلتها مصر.