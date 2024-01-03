رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

رئيس «النواب» يهنئ الأقباط بعيد الميلاد: خالص التهاني القلبية لشركاء الوطن

كتب:

ولاء نعمه الله
01:39 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد الذي تحل ذكراه في السابع من شهر يناير الجاري، وذلك في ختام الجلسة البرلمانية اليوم.

وقال جبالي: «تحل علينا في الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظرا لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر في الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعا بكل الخير والسرور، يطيب لي أن أتقدم بخالص التهاني القلبية للأخوة الأعزاء شركاء هذا الوطن أقباط مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعا عاما موفقا وعيدا سعيدا مباركا ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار».

اقرأ المزيد:

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

مجلس النواب يناقش تعديلات قانون الأراضي الصحراوية

مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الهيدروجين الأخضر
بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.