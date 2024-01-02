مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية

وعرض النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة، مؤكّدًا أنَّ الهيدروجين يدخل في العديد من الأنشطة الصناعية، إذ يستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح وبعض الأعمال المعدنية والاختزال المباشر بمصانع الحديد والصلب، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.

وأوضح أنَّ الهيدروجين الأخضر يمكن استعماله كخليط مع البنزين أو السولار في محركات الاحتراق العادية لتقليل الانبعاثات وتحسين أدائها كما يمكن تحويل الهيدروجين إلى غاز الميثان للاستخدام المنزلي أو الصناعي، ويمكن استخدامه في المركبات الكهربائية.

تطوير صناعة خلايا الوقود

وتابع أنَّه من المتوقع تطوير صناعة خلايا الوقود ومعدات التزود بالوقود والمحللات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين من الكهرباء والماء في الفترة القادمة وحتى عام 2030، ولا تتوقف استخدامات الهيدروجين عند ذلك فحسب فهناك إمكانية إلى دخول الهيدروجين إلى تطبيقات صناعات التبريد والتدفئة بالمباني وتوليد الطاقة.

وأكد أنَّه يتمّ تصنيف الهيدروجين المنتج طبقا لمصدر الطاقة المستخدم في إنتاجه، إذ يمكن إنتاج الهيدروجين من مصادر الطاقة المختلفة كالطاقات المتجددة والنووية والوقود الأحفوري كالغاز الطبيعي والفحم والنفط.

تعامل مصر مع التغيرات المناخية

وأكّد عضو مجلس النواب، أنَّ مصر كانت سابقة في التعامل مع التغيرات المناخية التي تؤرق العالم، مشيرًا إلى أنَّ التوجه للاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنَّ الاستثمار في الهيدروجين الأخضر يمثل أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد من ناحية، ويعمل على استكمال جهود الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.

أهمية التوسع في دعم الطاقة النظيفة

ودعا عضو مجلس النواب، إلى أهمية أنَّ تتوسع الدولة في دعم التوجه للطاقة النظيفة من خلال دعم المواطنين في مشروعات الطاقة الشمسية، ومنح حوافز كبيرة في هذا القطاع، مشددًا على ضرورة أن يكون للحكومة دور في تطبيق القانون وما به من امتيازات على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنَّ العديد من التشريعات التي يصدرها مجلس النواب وتتضمن امتيازات كبيرة، إلا أنها تصطدم مع أرض الواقع بسبب عدم التطبيق الجيد.