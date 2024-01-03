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«صحة الشرقية»: قدمنا الخدمة الطبية لأكثر من 9 ملايين مواطن في 2023

كتب:

نظيمة البحرواي
02:06 م | الأربعاء 03 يناير 2024
العاملين بالمستشفى

العاملين بالمستشفى

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تقديم الخدمة الطبية لأكثر من 9 ملايين مواطن خلال عام 2023، وذلك في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، والبالغ عددها 25 مستشفى.

تقديم الخدمات الطبية في جميع أقسام المستشفيات 

وأوضحت مديرية الصحة أنه جرى تقديم الخدمات الطبية بأقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة والكلي الصناعي والحضانات والعيادات الخارجية والعلاج الطبيعي وإجراء الأشعات والمناظير والعمليات الجراحية لهم. 

استمرار العمل على مدار الساعة

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، استمرار العمل على مدار الساعة لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، والمصابين، بجانب العمل على تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمحافظة الشرقية، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.

وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع القيادات بالإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية، وعلى رأسهم الدكتور شريف شاهين مدير عام الإدارة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وجميع الفرق الطبية وجميع العاملين والمشاركين في هذا العمل بالمستشفيات.

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بقلم نظيمة البحرواي