«الصحة»: تقديم 20 ألفا و388 خدمة طبية مجانية في مراكز علاج الإدمان

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 20 ألفا و388 خدمة طبية بالعيادات الخارجية لمستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مجال الصحة النفسية وعلاج الإدمان، على مستوى محافظات الجمهورية خلال 2023.

«الصحة» تطلق حملة «تقدر من غيرها»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزارة أطلقت حملة «تقدر من غيرها» للعام السادس على التوالي، لتشجيع المتعافين من الإدمان على قضاء فترة إجازة عيد الميلاد، وذلك في إطار الحملة الرئاسية «100 يوم صحة».

وأشار إلى أن السعة السريرية المخصصة لمرضى الإدمان بالمستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وصلت إلى 917 سريرا، موضحًا أن هذا العام يجرى الاحتفال في 14 مستشفى ومركز تابعين للأمانة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى حضور ما يقرب من 259 متعافيا للاحتفال بمستشفيات أمانة الصحة النفسية.

ونظمت الأمانة العديد من الأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية والرياضية والدينية داخل مستشفيات ومراكز الأمانة أو خارجها عبر دور الثقافة والأندية الرياضية.

توفير ظروف جيدة للمتعافين

وأشارت الدكتورة منن عبدالمقصود، الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى أن حملة «عيد من غيرها» تاتى في إطار حملة «100 يوم صحة»، والتي تهدف إلى توفير ظروف جيدة للمتعافين لقضاء المناسبات المختلفة والاستمتاع بها في جو من التعافي، يدعم قدرتهم على الاستمتاع بالحياة دون الحاجة لتعاطي المواد المخدرة، مشيرة إلى أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الأمانة لمواجهة إدمان المخدرات والتي تتضمن الحملة المستمرة تحت شعار «تقدر من غيرها».