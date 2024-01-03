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رئيس الوزراء: الدولة تنحاز للمواطن المصري البسيط

كتب:

منتصر سليمان
03:06 م | الأربعاء 03 يناير 2024
الدكتور مصطفي مدبولي

الدكتور مصطفي مدبولي

قال الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الحكومة تتابع على مدار الأيام الماضية، ما وُجه إليها من بعض الملاحظات والنقد فيما يخص رفع أسعار بعض الخدمات والسلع.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا «أنتهز هذه الفرصة لكي أخاطب المواطن المصري وأشرح الموقف بالتفصيل، ويكون كل المعنيين بالرأي العام على بينة مما تقوم به الدولة المصرية في الانحياز للمواطن المصري البسيط».

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