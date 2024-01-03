أول فيديو من موقع انفجاري كرمان في إيران.. وقعا تزامنا مع ذكرى مقتل سليماني

كشفت السلطات الإيرانية عن التفاصيل الأولية بشأن التفجير الإرهابي الواقع خارج مرقد قاسم سليماني بمحافظة كرمان الإيرانية؛ حيث أفادت مصادر أمنية رسمية بأنّ التفجير نجم عن حقيبتين تحتويان على عبوات ناسفة، ما تسبب بحسب آخر الإحصائيات إلى ارتفاع عدد الضحايا إلى 73 قتيلا و173 جريحا، تزامنا مع الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني ورفاقه في مطار العاصمة العراقية بغداد عام 2019.

تفاصيل الحادث

وبحسب ما ذكره موقع «روسيا اليوم»، كشفت السلطات الإيرانية عن أنّ الانفجار كان نتيجة عملية إرهابية خلّفت العشرات بين قتيل وجريح، كما نفت مصادر أمنية أن تكون التفجيرات انتحارية مؤكدة أنّها جرت بواسطة حقيبتين في داخلهما عبوات ناسفة، بحسب ما نقلته وكالة «تسنيم» للأنباء.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية: «كان هناك حقيبتين من القنابل عند مدخل غولزار شهداء كرمان، ويبدو أنّ منفذ أو منفذي الحادثة فجروا القنابل عن طريق التحكم عن بعد»، موضحة أنّ الانفجار الأول كان على بعد 700 متر من قبر سليماني والانفجار الثاني كان على بعد كيلومتر واحد من القبر وكان خارج مسار الزوار وبوابات التفتيش.

گزارش‌ها از یک انفجار در محدوۀ مسیر منتهی به گلزار شهدای کرمان حکایت دارد



هنوز جزئیات و علت این حادثه مشخص نشده است. pic.twitter.com/n95ob39NAB — روزنامه ایران (@IranNewspaper) January 3, 2024

ذكرة مقتل سليماني

ومن جانبها، أوضحت وكالة مهر الإيرانية، أنّ أغلب الإصابات في كرمان كانت نتيجة الازدحام.

وقبل الحديث عن أنّ الواقعة عملية إرهابية، كشف التلفزيون الإيراني عن انفجار أسطوانات للغاز قرب الطريق المؤدية إلى مرقد سليماني، ووقتها قدّرت الإصابات بـ15 في البداية، كما أفادت الوكالات بسماع دوي انفجارين قرب مرقد سليماني، وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون بسماع دوي انفجار ثان في المكان ذاته.

ويصادف اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الرابعة لمقتل سليماني في مطار العاصمة العراقية بغداد ومعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ورفاقهم.