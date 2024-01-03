ارتفاع عدد قتلى تفجير كرمان في إيران إلى 50 شخصا كتب: هانى حسن 03:01 م | الأربعاء 03 يناير 2024 صورة أرشيفية أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وكالة مهر الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد قتلى تفجير كرمان إلى 50 شخصا. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مسؤول إيراني يصف هجوم محافظة كرمان بـ«الإرهابي» عاجل.. انفجار شديد في معمل للصلب بمحافظة «كرمان» الإيرانية هجوم جارف ضد توكل كرمان بعد تغريدة مسيئة لمفتي السعودية السابق وائل غنيم يتهم توكل كرمان بغلق صفحته على فيس بوك: مدد يا توكل مدد كرمان القاهرة الإخبارية قاسم سليماني بقلم هانى حسن