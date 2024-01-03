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ارتفاع عدد قتلى تفجير كرمان في إيران إلى 50 شخصا

كتب:

هانى حسن
03:01 م | الأربعاء 03 يناير 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ وكالة مهر الإيرانية أعلنت ارتفاع عدد قتلى تفجير كرمان إلى 50 شخصا.

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