ندوة في مدينة الخارجة لمناقشة طرق تعامل الأسرة مع الضغوط الحياتية

عقد مركز إعلام الخارجة في محافظة الوادي الجديد، ندوة بعنوان «الأسرة وفن التعامل مع الضغوط الحياتية»، وذلك بقاعة المؤتمرات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، برعاية جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية، وحضور ناصر عمر مستشار رئيس المركز، والدكتور منتصر صلاح فتحي أستاذ علم النفس كلية الآداب جامعة الوادى الجديد.

الارتقاء بالأسرة في مواجهة الضغوط اليومية

وقالت أزهار عبد العزيز مدير مركز إعلام الخارجة، خلال الندوة، إن الندوة تهدف إلى الارتقاء بالأسرة باعتبارها نواة المجتمع، مضيفة أن الدكتور منتصر أستاذ علم النفس بجامعة الوادي الجديد ناقش معنى الضغوط الحياتية، وما قد تسببه من أمراض جسديه وعصبية ونفسية للأفراد.

كيف يواجه الفرد مشاكلة اليومية؟

وأشارت مدير مركز الإعلام بالخارجة، إلى أن الندوة ناقشت بعض العادات السلبية والإيجابية للفرد عند مواجهة المشكلات الحياتية اليومية، مؤكدة ضرورة طرح المشكلات ومناقشتها مع أصحاب الخبرات، والبعد التام عن مثبطي الهموم ومنتجي الطاقة السلبية، فالنتائج البحثية تؤكد أن الفضفضة تزيل ما يزيد عن 50% من المشكلات .

روشته التخلص من الضغوط النفسية والحياتية

ومن جانبه، تناول أستاذ علم النفس بجامعة الوادي الجديد، قضية الاستقرار الأسري، وأكد على تعليم الأبناء الطرق الإيجابية لمعالجة المشكلات الحياتية اليومية، وتحمل المسؤولية وتناول العوامل المؤثرة في شدة الضغوط، ومنها «النوع الاجتماعي – مستوى تعليم الفرد – عمر الفرد – الفروق الفردية – مستوى الطموح»، كما تطرق الحديث إلى شرح أسباب الضغوط النفسية الحياتية اليومية، ومنها ضغوط العمل والعامل الاقتصادي وضغوط الأبناء وعدم قيام كل فرد في الأسرة بالدورالمنوط به.