بـ5 جنيهات.. أرخص فسحة داخل حديقة الأسرة بالدقهلية وسط الألعاب والأشجار والمياه

يرغب الكثير من المواطنين من أجل معرفة أماكن للتنزه والخروج والاستمتاع بالوقت مع الأسرة، وتعتبر حديثة الأسرة بمحافظة الدقهلية من افضل وأبسط الأماكن للخروج والتنزه مع الأسرة بأقل التكاليف، إذ تصل تذكرة الدخول إلى 5 جنيهات فقط.

أرخص فسحة بحديثة الأسرة بالدقهلية

وقال صبحي عبد العزيز، مدير حديقة الأسرة لـ«الوطن»، إن الحديقة تلقي إقبال شديد في فترات الإجازات وفي أيام الأعياد، إذ يقبل عليها العديد من المواطنين من مركز السنبلاوين ومن القري والمراكز المحيطة به.

وأشار إلى أن الحديقة بمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، تعتبر من أرخص الأماكن التي يمكن للمواطن اصطحاب الأطفال والأسرة، دون تكلفة كبيرة، إذ تصل أسعار الدخول إلى 5 جنيات والألعاب تتراوح ما بين 2 إلى 3 جنيات.

وأضاف أنه توجد أماكن للجلوس للأسرة، بالإضافة إلى مختلف الألعاب للأطفال في مراحل عمرية مختلفة، من أجل التنزه والاستمتاع: « تتميز الحديثة بإحاطتها بالخضرة والأشجار من كل مكان، والمياه على جانب الحديقة، وده يعطيها منظر جميل».

وأضاف أن الحديقة تفتح أبوابها أمام المواطنين منذ الساعة 4 مساء، حتى الساعة 10 مساء، وفي الأعياد من الساعة 8 صباحا، حتى الساعة 10 مساء، وفي الإجازات من 2 مساء حتى 10 مساء.